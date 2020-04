Nederlandse kinderen mogen grens over naar school in België: “Dat is een essentiële verplaatsing” Jempi Welkenhuyzen

26 april 2020

17u24 36 Lanaken Nederlandse kinderen die in de grensregio naar Belgische scholen gaan mogen zich tussen hun woonplaats en de school verplaatsen zodra de scholen weer opengaan. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad goedgekeurd. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) beantwoordde daarmee de vraag van Vlaams parlementslid en Lanakens burgemeester Marino Keulen (Open Vld).

Keulen sprak afgelopen week zijn bekommernis uit bij de minister. “In de grensstreek volgen duizenden leerlingen uit Nederland het basis- en secundair onderwijs in ons land. Voor het gemeenschapsonderwijs in Lanaken is dat zelfs de helft van de scholenpopulatie. Ze wonen allen in Maastricht en omgeving. Omwille van de coronaregelgeving worden strenge politiecontroles gehouden aan de grensovergangen. Dat geeft spanningen op het terrein. Daarom graag rekening houden met de specifieke grensproblematiek, anders krijgen we een onderwijs met twee snelheden: Belgische kinderen in de klas en de Nederlanders thuis”, luidde het.

Minister Weyts toont begrip: “Kinderen die de grens oversteken om in ons land naar school te komen, mogen dat. We erkennen dat als een essentiële verplaatsing. Praktisch moet één en ander nog in een Ministerieel Besluit worden gegoten, maar dat Ministerieel Besluit wordt binnen enkele dagen verwacht.”

Lanaken belooft alvast een vlotte doorstroming.