Nederlandse inwoners in België vallen uit de boot voor steun. Jempi Welkenhuyzen

14 april 2020

19u10 0

Nederlandse ondernemers die bij ons wonen, maar een zaak hebben over de grens in Nederland krijgen geen compensaties om hun inkomstenverlies te beperken door de corona crisis. De Belgische burgemeesters van de grensgemeenten roepen Den Haag op hier iets aan te doen.

De Belgische federale overheid keurde een reeks maatregelen goed ter ondersteuning van zelfstandigen die inkomstenverlies ondervinden door de Coronacrisis. Deze maatregelen dekken alle ondernemingen die in België sociale bijdragen betalen. De getroffen personen kunnen de overbruggingsmaatregelen aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Dit geldt dus ook voor Belgen die woonachtig zijn in Nederland maar wiens zelfstandige onderneming gevestigd is in ons land. Zij betalen immers sociale bijdragen in ons land.

Omgekeerd geldt dat niet! Zelfstandige Nederbelgen, die hier wonen, maar een zaak in Nederland hebben, vallen uit de boot. Vanuit Nederland worden ze verwezen naar onze OCMW- dienst, maar die kan hen niet helpen. In Lanaken betreft het een 30 tal mensen. “ Een leefloon is niet bedoeld voor deze crisissituatie waarbij zelfstandigen zich geplaatst zien voor het volledig wegvallen van hun omzet, “ aldus burgemeester Marino Keulen (Open-vld). “ Deze mensen zijn niet onvermogend, maar hebben momenteel geen inkomsten. We willen Den Haag wakker schudden. Hun landgenoten creëren jobs en welvaart, betalen belastingen in Nederland, maar kunnen er geen aanspraak maken op regeringssteun. Mits een beperkte meerkost moet dit toch kunnen. Het garandeert het voortbestaan van de bedrijvigheid en het is ook een stuk billijkheid. De problemen waar Lanaken mee kampt zijn niet uniek. Ook in de andere grensgemeenten, zoals Maasmechelen, Riemst, Voeren, Dilsen-Stokkem en Maaseik, hebben al tientallen Nederlanders aangeklopt bij hun OCMW.