Nederlanders mogen vanaf zondag op familiebezoek in Limburg JWL/ ENL

08 mei 2020

20u27 21 Lanaken Vanaf 10 mei mogen Limburgers tot vier vaste personen uit Nederland ontvangen. Dat heeft burgemeester Marino Keulen (Open Vld) bekendgemaakt. Waarnemend gouverneur ad interim van de provincie Limburg Michel Carlier zou de denkpiste van Keulen volgen.

“Die bubbel van vier personen kan ook mensen bevatten die woonachtig zijn in Nederland. Carlier zit op dezelfde lijn en het zal de werkwijze zijn in heel Limburg. Let wel, het is een statisch verhaal. Men mag niet in de samenstelling variëren. “Tank- en kooptoerisme is nog steeds niet toegestaan. De politie blijft daarom periodieke controles uitvoeren.” Al heeft de burgemeester vertrouwen in het volk. “Ik reken op gezond verstand en verantwoordelijkheidszin.”

Ook burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V) bevestig het nieuws op zijn Facebook-pagina.” Vanaf zondag 10 mei is het ook mogelijk om een bezoekje te brengen aan of te krijgen van mensen aan de andere kant van de Belgisch-Nederlandse grens. Dat kan dus beschouwd worden als een toegestane grensverplaatsing van België naar Nederland en omgekeerd”, klinkt het.

Volgens Keulen interpreteert gouverneur ad interim Carlier correct het ministerieel besluit rond de artikels 6 en 8 die betrekking hebben tot deze coronamaatregelen. “Hij zal de federale politie hierover briefen, zodat er aan de grens geen problemen ontstaan”, aldus Keulen.