Nachtelijk bromgeluid is bewezen: gaat om complex probleem Jempi Welkenhuyzen

13 augustus 2020

11u48 0 Lanaken Een studie van de Vlaamse Milieu-Inspectie (VMI) bij het onderzoeksbureau De Fonseca wijst uit dat Lanaken inderdaad dagelijks door een laagfrequent bromgeluid wordt geteisterd. In 2015 had raadslid Rudi Mechels (CD&V) hierover reeds geïnterpelleerd in de gemeenteraad en het duurde tot nu om hierover uitsluitsel te krijgen.

“Op aandringen van de gemeente heeft de VMI een studie besteld. Om hen te motiveren hadden we een enquête uitgevoerd bij de bevolking. Daaruit bleek reeds dat er een geluid voor overlast zorgde”, aldus schepen Christel Gorissen (sp.a-Groen). “Er zijn in het voorjaar en de winter 2019 metingen geweest bij 4 mensen die de meeste hinder kenden en bij 3 geografisch verspreide bedrijven. Er werd een logboek bijgehouden. De conclusie is dat er wel degelijk een hinderlijke bromtoon hoorbaar is, maar er blijken diverse geluidsbronnen en omgevingsfactoren mee te spelen, waardoor het een complex probleem is.”

Gorissen wil de zaak nu verder onderzoeken en nagaan waar en welke geluiddempende maatregelen er moeten worden genomen. In het najaar moet dit duidelijk worden.

Raadslid Rudi Mechels wijst het chemisch bedrijf Celanese met de vinger. “Dat bedrijf wilde in de jaren ‘90 van vorige eeuw al geluidswanden plaatsen, maar de toenmalige directie gaf aan dat deze niet zouden voldoen. Voorts vind ik het niet kunnen dat we reeds vijf jaar aan het lijntje worden gehouden. Men laat er blijkbaar de slaap niet voor in het schepencollege, dat zullen de inwoners wel doen. “