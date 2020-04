Na WZC Bessemerberg nu ook Covid-19-afdeling in WZC Ludinaca Jempi Welkenhuyzen

15 april 2020

10u18 14 Lanaken Nadat afgelopen week een aparte Covid-19-afdeling werd opgestart in WZC Bessemerberg heeft de vzw Huize Sint-Anna nu ook een afdeling geopend op de campus Ludinaca. Die is gehuisvest in het dagcentrum. Ook raakte bekend dat momenteel alle bewoners van Bessemerberg worden getest op het coronavirus.

“We bereiden ons voor op een lange periode van strenge maatregelen in de rusthuizen om de veiligheid en het wooncomfort te garanderen,” zegt directeur Patrick Claes. “Alle bewoners van Bessemerberg worden deze week getest. In functie hiervan bekijken we de handhaving van de regels. We noteren één nieuw overlijden en er verblijven zeventien bewoners op de nieuwe Covid-afdeling van Bessemerberg. De mensen reageren goed op de nieuwe omgeving. Er is een leeshoek ingericht, men kan op het terras en we hebben een groot tv-scherm geïnstalleerd.”

De kans dat er nieuwe patiënten bijkomen is reëel. “Tien mensen zijn reeds getest, waarvan vijf negatief, voor de overigen wachten we nog op resultaten. Er is een lichte stijging in WZC Ludinaca, drie mensen zijn positief getest. Ook daar wachten we af. Maar de aparte afdeling is opgestart en we evalueren dagelijks de situatie met een kerngroep. Ook zijn we blij met de tien nieuwe vrijwilligers: artsen, verplegers en studenten geneeskunde. Dat geeft ons vaste team iets meer ademruimte.”