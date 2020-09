Na start nieuw schooljaar, zomerschool was echte meerwaarde Jempi Welkenhuyzen

04 september 2020

17u28 0 Lanaken Het nieuwe schooljaar is net een week oud. Tijd om even terug te kijken naar de zomerschool. Die werd door de gemeente Lanaken ingericht in Gellik, Rekem en Lanaken. Het initiatief was een heuse meerwaarde.

In de zomerschool werden 134 leerlingen van het basisonderwijs door 34 leerkrachten bijgewerkt. Iedereen was zeer gemotiveerd. De klassen verliepen enigszins zoals tijdens het regulier onderwijs. Tijdens de voormiddag werden herhalingslessen gegeven rond tafels, rekenen en taal, in de namiddag was er tijd voor creativiteit, sport en spel. Door de gerichte aanpak kwam er meer tijd en ruimte vrij per kind, waardoor de prestatiedruk wegviel.

Intussen zijn de kinderen terug op school. Vanuit het ministerie hebben alle scholen extra uren gekregen om alsnog de achterstallen op te volgen. Echt zicht op de resultaten van de zomerschool zijn er nog niet vermits de scholen volop de beginsituatie aan het bepalen zijn. Daarbij vallen toetsen na een vakantie altijd tegen, luidt het. Maar iedereen is ervan overtuigd dat de zomerschool een pluspunt was.