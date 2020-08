Na brom- nu ook hoog frequent geluid in Lanaken Jempi Welkenhuyzen

24 augustus 2020

11u23 0 Lanaken Het ziet er naar uit dat na de lage bromtoon Lanaken nu ook opgezadeld wordt met een nieuw geluid. Sinds kort wordt in Rekem een hoog frequente sirene toon waargenomen. Meestal ‘s nachts. Heel wat bewoners uit de woonwijk Zilverkust laten er hun slaap voor.

“ Het geluid manifesteert zich sinds 8 augustus en sindsdien hebben we het reeds herhaalde malen gehoord. Soms gaat het wel drie keer per nacht af. Ik noteerde de uren: 3.15 uur en 5.30 uur ”, aldus Casper Vissers (19j) en student Digital Society in Maastricht. “ Het heeft veel weg van een zgn. ‘air raid sirene’, een echt akelig luid, eentonig hoog frequent geluid, dat je doet denken aan een alarmsysteem. Ik heb er opnames van gemaakt. ”

Niet alleen in Rekem, maar afhankelijk van de wind wordt het geluid ook in Lanaken waargenomen. Volgens Vissers komt het uit het bos achter het bungalowpark Sonnevijver. Hij heeft de overlast op aanraden van burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) aan de politie gemeld.

Keulen is inmiddels bekend met het probleem. “ De Milieudienst bekijkt dit. We zitten met een open vraag. Is het een flauwe grappenmaker of betreft het iets anders. Maar het geluid is inderdaad reëel aanwezig.”