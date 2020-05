N-VA stelt symbolische daad voor kansarme gezinnen Jempi Welkenhuyzen

22 mei 2020

16u39 0 Lanaken De N-VA helpt minstens 50 kansarme gezinnen op weg in deze coronatijden. Eén en ander kadert in het verkiezingsprogramma van de partij, die in Lanaken in de oppositie zetelt.

“Dit stond inderdaad in ons programma. We krijgen de laatste tijd veel signalen dat mensen het moeilijk hebben om rond te komen in onze gemeente. Corona laat sporen na. Een handige manier om die mensen te benaderen zijn de Sint-Vincentiusvereniging en Zonder Honger naar Bed. Die zijn vertrouwd met hulpverlening”, zeggen raadsleden Karin Thijs en Johan Pauly.

“Op de gemeenteraad van aanstaande maandag komt het gemeentebestuur met voorstellen om bedrijven, handelszaken en verenigingen te ondersteunen. Maar voor gezinnen is geen ondersteuning voorzien. We hebben daarom gekeken of we zelf een minimaal steentje konden bijdragen.”

De Sint-Vincentiusvereniging krijgt een cheque van 750 euro om voeding te kopen en hetzelfde bedrag aan basisproducten is voor Zonder Honger naar Bed. Op die manier helpt men 50 gezinnen op weg om een stukje van de crisis aan te pakken.