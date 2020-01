N-VA komt op voor behoud Britse vaandel Jempi Welkenhuyzen

23 januari 2020

15u18 3 Lanaken N-VA Lanaken legt op de gemeenteraad een motie neer om de vlag van het Britse 15e Squadron RAF te erkennen als erfgoed. Ze hangt momenteel in de Sint-Laurentiuskerk van Gellik. Door de motie wil de oppositiepartij een discussiepunt en stemming toevoegen om deze vlag te allen tijde in Lanaken te bewaren.

Het vaandel is een historisch topstuk dat in 2008 naar Gellik kwam. Het is de eerste vlag die in bewaring werd gegeven buiten het Verenigd Koninkrijk met toestemming van de Queen zelf. Daarmee doorbrak het 15 Sqn. de traditie, want alle vlaggen blijven normaal in Engeland. Eén en ander heeft te maken met het feit dat op 12 mei 1944 een Brits vliegtuig werd neergehaald tijdens de bombardementen van de bruggen over het Albertkanaal.

Intussen is de vlag voorlopig erkend door de Vlaamse Gemeenschap, maar de definitieve erkenning valt volgende maand. Tenminste indien de vaderlandslievende vereniging en de kerkfabriek akkoord gaan dat het vaandel zolang de kerk in functie is daar blijft en men er nadien een andere locatie voor vindt.

In de motie vraagt N-VA nu dat de gemeente er alles aan wil doen om de vlag in Lanaken te bewaren en te bemiddelen bij alle betrokkenen om tot een oplossing te komen. Anders verhuist de vlag wellicht terug naar het Verenigd Koninkrijk en is Lanaken een uniek erfstuk kwijt. En dat terwijl er een dienst erfgoed bestaat.