Mondmaskers voortaan verplicht in schoolomgevingen Emily Nees

15 september 2020

14u07 0 Lanaken Wie vanaf woensdag aan de schoolpoort staat te wachten, zal dat voortaan met een mondmasker aan moeten doen, besliste het gemeentebestuur. “Op die manier krijgen besmettingshaarden veel minder kans”, aldus de burgemeester.

In een brief aan de directies maakt het gemeentebestuur van Lanaken bekend dat vanaf woensdag 16 september een mondmaskerplicht geldt in de omgeving van scholen. “Heel wat ouders dragen al spontaan een mondmasker aan de schoolpoort, maar er zijn er ook heel wat die dat niet doen”, verduidelijk burgemeester Marino Keulen (Open VLD). “Je hebt immers zowel believers als non-believers op dat vlak.”

Ongeacht vervoersmiddel

“Het aantal besmettingen in ons land stijgt. Daarom denk ik dat een mondmaskerplicht op plekken waar er veel mensen zijn, essentieel is”, licht Keulen toe. Concreet zullen ouders voortaan dus een mondkapje moeten opzetten wanneer ze staan te wachten aan de schoolpoort of op minder dan 200 meter van het gebouw. De verplichting is op woensdagen van kracht tussen 8.00 en 9.00 uur en 11.45 en 12.45, en tussen 8.00 en 9.00 uur en 14.30 en 16.00 uur op alle andere schooldagen.

De mondmaskerplicht geldt voor iedereen, of ze nu te voet, met de fiets of met een gemotoriseerd voertuig komen. Passanten zijn uiteraard niet verplicht om een mondmasker te dragen. “Met deze nieuwe maatregel hopen we vooral dat besmettingshaarden veel minder kans krijgen”, besluit de burgemeester.