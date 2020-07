Mirrors of Time: dertig jaar kunst in Oud-Rekem Jempi Welkenhuyzen

28 juli 2020

10u43 0 Lanaken Alles in het leven weerspiegelt tijd. Zo ook voor Oud-Rekem dat via vele eigenzinnige tentoonstellingen steeds weer nieuw leven krijgt. Het is daar waar Annemie Van Laethem en Erik Croux dertig jaar geleden hun bezieling voor hedendaagse kunst een gezicht gaven. Eerst in de galerie boven het oude stadhuis, nadien tijdens de tentoonstellingen in het park en het kasteel d’Aspremont-Lynden.

Samen met co-curator Mat Verberkt volgen ze de actuele ontwikkelingen binnen de wereld van de beeldende kunst. Naast jonge, soms onbekende artiesten, brengen ze ook internationaal actieve kunstenaars. Denk aan namen als Koen Vanmechelen, Berlinde de Bruyckere, Toon Tersas, Koen Van Den Broek, Eddy Fontaine of Jeroen Cremers, om enkelen te noemen. Sinds lange tijd exposeert ook curator Erik Croux terug. Hij speelt met kleur en vorm van natuurlijke materialen. Die gaan hun eigen weg, want de natuur vormt zichzelf. Een interessante vaststelling die de kunstenaar vertaalt en linkt aan Chinese karakters. Het bladerenspel en de diertjes zorgen, naast een hommage voor bomen, voor een spanningsveld van emigratie en integratie. Een verwondering voor ogenschijnlijk alledaagse dingen, die complex worden wanneer men ze in detail ontleedt. Zo ontstaan verbindingen waar men ze niet vermoedt. Voortgang en verandering noteren we ook bij Jeroen Cremers. Hij benadrukt het tijdelijke door te werken met kartonnen sculpturen. Krachtig werk, ondanks de beperking van het materiaal.

‘Mirrors of Time’ is een knappe expositie, met mooie overgangen en gestyleerde beelden. Nog te zien tot 27 september in het kasteel d’Aspremont-Lynden, aan de Groenplaats, van donderdag tot en met zondag tussen 11 uur en 18 uur of op afspraak. Info en rondleidingen: Annemie Van Laethem, tel: 0496.764.808 of forumtri.be.