Minister Zuhal Demir opent kabouterpad Jempi Welkenhuyzen

07 juli 2020

18u08 1 Lanaken Zopas werd het vernieuwde kabouterpad van het domein Pietersheim in Lanaken officieel geopend. Dat gebeurde door Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. Het kabouterpad werd flink opgewaardeerd. Het kabouterhuisje op de kinderboerderij is een heuse eyecatcher, daarnaast werden alle stopplaatsen vernieuwd en zorgen kabouteropdrachten voor extra beleving.

Er ging ook aandacht naar de vernieuwde bestrating van de kinderboerderij, de nieuwe speeltuigen in de gratis speeltuin en de investeringen in het vakantiehuis. Minister Demir bracht daarenboven het goede nieuws dat vzw Toerisme Lanaken een subsidie van 22.600 euro mag verwachten voor het vernieuwen van het kabouterpad en de investeringen in het vakantiehuis Pietersheim.

Door de nieuwe speeltuigen komen er voor elke leeftijdsgroep nieuwe speelmogelijkheden. Zowel kleuters als de wat oudere kinderen vinden nu hun gading. Ook het kabouterpad heeft een metamorfose ondergaan. Er zijn nieuwe kabouter- en eekhoornfiguren aangekocht, de opdrachtborden werden vernieuwd en er kwamen extra belevingselementen op de route. Kers op de taart is een heus kabouterhuis.

Voor de bestrating op het domein is een budget van 140.000 euro vrijgemaakt. Het kostenplaatje voor de nieuwe speeltoestellen bedraagt 35.000 euro. Voor het kabouterpad werd er 20.000 euro gereserveerd.