Merovingische vondsten bij archeologisch onderzoek in Oud-Rekem Jempi Welkenhuyzen

02 april 2020

14u10 0 Lanaken Afgelopen winter heeft het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) een opgraving uitgevoerd aan de Groenplaats in Oud-Rekem. Het veldwerk is pas afgerond en was in opdracht van immo Vestio.

De eerste fase van het archeologisch onderzoek betrof voornamelijk het vrij leggen, schoonmaken en documenteren van stenen funderingen van diverse panden uit het verleden. Archeoloog Jeroen Loopik: “We vonden tal van herbruikte bouwmaterialen. Vooralsnog gedateerd als vroegzeventiende-eeuws. Daarbij zaten stukken van versierd mergel uit een ander gebouw. Vraag is nu waar dat andere pand eerst stond. Ook vonden we een drietal keldergewelven, telkens met een waterput. Die dateren uit verschillende bouwfasen.”

Onder het muurwerk trof men een grote hoeveelheid (paal)kuilen, waterputten en greppels aan. “Daarin onder andere aardewerk uit de periode van de 12de tot de 14de eeuw. Daarnaast ook heel wat botmateriaal waaruit we kunnen afleiden wat men vroeger zoal at. En we vonden enkele complete diergraven, waaronder dat van een hond.”

Noordoostelijk op de site troffen we een graf aan, dat dateert van rond het jaar 600 na Christus, de Merovingische periode. “Het skelet was in slechte staat, maar de schedel bleek betrekkelijk intact. De gebitsslijtage duidt op een man tussen de 20 en 30 jaar. In het graf lagen een aantal bijzondere voorwerpen, zoals een zwaard, mes, gespen van kleding en diverse pijlpunten. Het was dus een voornaam persoon. En er moet ook bewoning vlakbij zijn geweest. En Oud-Rekem is dus beduidend ouder dan werd aangenomen”, aldus Loopik.

Heel apart was de grafvondst van een kind. “We weten dat er vlakbij een grafveld lag uit 1680. Dat lieten we onaangeroerd. Maar dit graf lag gescheiden van de rest. Het skelet was beduidend in betere staat. De eerste resultaten wijzen op een kind van ongeveer acht jaar oud.”