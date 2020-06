Meldingskaarten worden voor 99 procent afgehandeld Jempi Welkenhuyzen

04 juni 2020

18u22 0 Lanaken De inwoners van Lanaken gaven vorig jaar 1745 meldingen door van beschadigingen, zwerfvuil of defecten in de gemeente. Daarvan zijn er momenteel nog 12 in behandeling. Dat is een afhandelingspercentage van 99 procent. Zo dragen inwoners hun steentje bij tot een propere en mooie gemeente.

Doel is inwoners te betrekken om de omgeving van Lanaken op punt te houden. Dat werkt want vorig jaar kwamen er 319 meldingen meer binnen. “Het succes van de meldingen ligt in het feit dat de melders ingelicht worden over de stand van zaken, maar nog meer door de succesvolle opvolging ervan”, aldus schepen van Openbare Werken Peter Verheyen. Ook de wijze van rapportering speelt een rol. “In 2019 registreerden we 517 meldingen via het e-loket en 156 meldingen langs de app. Ze worden bovendien rechtstreeks geregistreerd en vlotter afgehandeld. Toch blijft ook de meldingskaart in het infoblad Attent belangrijk voor veel inwoners. Die werd vorig jaar nog 243 keer ingevuld.”