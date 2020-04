Meer dan 100 pv’s voor schending coronamaatregelen Jempi Welkenhuyzen

06 april 2020

15u01 0 Lanaken De politiezone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) tekende tussen 13 maart en 5 april maar liefst 103 pv’s op. Daarvan waren er 40 in Lanaken en 63 in Maasmechelen.

De politie stelde 28 processen-verbaal op bij de grenscontrole in Lanaken en 75 in het binnengebied Lanaken-Maasmechelen. Opvallend: er werd geen enkel proces gemaakt aan de grens in Maasmechelen. Er werden 36 pv’s opgesteld voor verboden samenscholingen en 66 wegens niet-essentiële verplaatsingen. Ook werd er één bedrijf in Maasmechelen gesloten. Het betreft een carrosseriebedrijf dat nog open was en waar 15 klanten werden betrapt. Daarbij waren zelfs opkopers uit Frankrijk. Ook werden chauffeurs met drugs uit het verkeer gehaald.