Medewerkers van Woonzorgcentra en Thuisverpleging

krijgen cadeaubon van jonge ondernemers K-Kanne Jempi Welkenhuyzen

18 juni 2020

11u59 0 Lanaken Pieter Janssen en Bart Frijns, twee jonge ondernemers uit Lanaken, met het hart op de goede plaats, schonken onlangs 350 zorgkundigen een cadeaubon van tien euro. Vrij te besteden in hun resto-B&B K-Kanne te Riemst. De bonnen werden bedeeld in WZC Ludinaca, De Bessemerberg, Zorgcampus Drie Eiken en thuisverpleging Wit-Gele Kruis Lanaken.

“ Supertrots op jullie, zegt de bon. We doen dit uit respect en als dank voor wie in deze moeilijke tijd steeds weer klaar staat voor onze medemens,” zegt Pieter Janssen. “ Met de bon kan men een koffie, soep of een dessertje consumeren. Men moet zich niet verplicht voelen iets anders uit de kaart te kiezen. Dat staat vrij.”

“Het is echt geweldig wat K-Kanne doet om de waardering voor de zorg te tonen ”, besluit directeur Ronny Nickmans van Drie Eiken. “Dit is een super initiatief dat letterlijk en figuurlijk in de smaak valt bij de medewerkers.”