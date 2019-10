McDonalds komt naar Lanaken MMM

24 oktober 2019

09u32 0 Lanaken Wie in 2020 Lanaken binnenrijdt, gaat aan de Tongersesteenweg op de McDonalds stoten. Net voorbij de bocht richting het centrum maakt interieurwinkel Marres plaats voor de fastfoodketen.

Een aantal vergunningen moeten nog afgeleverd, maar de kogel is door de kerk. De zevende vestiging van McDonalds zal in Lanaken liggen. “We zijn bijzonder verheugd", zegt burgemeester Marino Keulen (Open Vld). “We zullen héél wat nieuwe bezoekers in de gemeente mogen verwachten, en extra goed zijn de veertig jobs die ze uit de grond stampen.”

Het bewust gebouw aan de Tongersesteenweg zal worden afgebroken, samen met het café dat er vlakbij ligt. Het domein krijgt dan een nieuwbouw aangepast aan de noden van McDonalds. Volgens de woordvoerder zal het een groen verhaal worden, meteen de meest ecologische McDonalds van Limburg.

De andere vestigingen liggen in Maasmechelen, Genk, Hasselt, Lommel, Bilzen en Houthalen-Helchteren. Sint-Truiden maakt ook nog steeds kans op de komst van de hamburgertent, maar zit nog in een procedurestrijd verwikkeld.