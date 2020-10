McDonald’s en VDAB zoeken 40-tal medewerkers tijdens jobdag Jempi Welkenhuyzen

07 oktober 2020

11u01 0 Lanaken Voor het einde van dit jaar opent er een nieuwe franchisevestiging van McDonald’s de deuren in Lanaken. Die opening is goed nieuws voor de werkgelegenheid in de regio, gezien de huidige crisis ook de lokale horeca treft.

De nieuwe uitbater Frédéric Tavernier gaat, samen met de VDAB, op zoek naar een 40-tal enthousiaste medewerkers voor het nieuwe restaurant. De helft ervan zal worden tewerkgesteld in de keuken en de grill, de andere helft in de lobby. Er zijn intussen zes managers aangeworven die die medewerkers gaan begeleiden. Het team zal periodiek nog worden aangevuld door studenten en interimwerkkrachten.

Er komt een eerste sollicitatieronde op 13 oktober in het cultureel centrum in Lanaken. Geïnteresseerden dienen zich op voorhand in te schrijven via de VDAB. Alle geselecteerde kandidaten krijgen voor de opening een opleiding rond onder andere hygiëne en voedselveiligheid. Daarnaast zijn er de zogenaamde ‘soft skills’ op de werkvloer, zoals teamwork, klantgerichtheid, coronamaatregelen en dergelijke. Voor managers gaat dit over 300 uren, gespreid over 8 weken, voor de medewerkers zijn dit 75 uren, verdeeld over 3 weken. De trainingen gaan door in de vestigingen van Bilzen, Genk, Houthalen en Maasmechelen.