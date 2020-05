Marktmeester Henk Roberts onverwachts overleden Jempi Welkenhuyzen

05 mei 2020

De markt in Lanaken zal nooit meer dezelfde zijn, aangezien marktmeester Henk Roberts (66) maandagnacht in het ziekenhuis is overleden. Zowel voor de gemeente als voor de lokale sp.a-afdeling, kwam zijn dood vrij onverwachts.

Roberts werd gisterenochtend plots onwel en moest door de brandweer uit zijn appartement worden ontzet. Nadien werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij overleed.

“Onwezenlijk nieuws, “ aldus burgemeester Marino Keulen (open-vld), “ Henk was een echte dienaar van onze gemeenschap. Begonnen als vrijwilliger op de jeugddienst, heeft hij deze als vaste kracht helpen uitbouwen. Daarna ging hij aan de slag als kermis- en nu marktmeester . Hij was recent met pensioen maar bleef dat werk als vrijwilliger doen. Henk genoot groot respect van de marktkramers, was een man uit één stuk, rechtuit en praktisch ingesteld. Had altijd een goed woord voor iedereen.”

Sp.a pilaar

Ook OCMW-voorzitter Michel Stevens (sp.a) spreekt over een donderslag bij heldere hemel. “Hij was onze pilaar, verantwoordelijk voor de website, beheerder van het zaaltje en conciërge van mutualiteit De Voorzorg in Lanaken. Ook als afgevaardigde in de Raad van Bestuur bij het sociaal woonfonds Maaslands Huis konden we op hem rekenen. Hij volgde zowel de lokale, als de provinciale politiek. Maar buiten dit alles, was het een goede vriend . We hadden dagelijks contact. Bij Henk vond je altijd steun, hij had geen uur.”

Roberts laat een vriendin en drie kinderen na. Hij zal worden gemist in de regio.