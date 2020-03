Markt Maastricht mag weer open, burgemeester van Lanaken sluit op die dagen de grensovergang Jempi Welkenhuyzen

31 maart 2020

12u00 27 Lanaken Door een nieuwe noodverordening mag de wekelijkse markt in Maastricht opnieuw opengaan. Gevreesd wordt dat nogal wat grensbewoners uit ons land hun traditie terug opnemen en naar de markt willen. Zeker nu er momenteel geen Belgische markten zijn. Daarom gaat Lanaken op die momenten de grens afsluiten.

Het betreft de markten op woensdag en vrijdag. Ze worden hervat in beperkte opstelling en zijn voorlopig alleen open voor voeding. Ook moeten de eisen van hygiëne en afstand worden behouden. Inloopkramen blijven verboden. De duur wordt beperkt van 10 uur tot 14 uur. Meerdere ondernemers gaven al aan de verkoop te willen herstarten. Ook de Bananenboxer uit Maasmechelen zal er staan. “Het volledige assortiment is nog niet te verkrijgen, gezien de beperkte kraamoppervlakte. En de klanten mogen niet meer zelf het fruit nemen, maar worden bediend”, luidt het.

In Smeermaas en Veldwezelt is het traditie om naar de vrijdagmarkt in Maastricht te gaan. Burgemeester Marino Keulen (Open Vld): “Dit is zeer onvoorzichtig, temeer omdat het publiek, dat de markt bezoekt, veelal 65-plus is. De grensovergang Smeermaas wordt tijdens de markturen gesloten en in Veldwezelt zal de politie deze twee dagen extra controleren. We willen nieuwe besmettingshaarden tegengaan.”