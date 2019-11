Marc Alofs verlaat Domaine La Butte aux Bois Jempi Welkenhuyzen

27 november 2019

11u32 0

Marc Alofs, directeur bij het tweesterrenrestaurant en Domaine La Butte aux Bois in Neerharen vertrekt. Hij gaat aan de slag bij het nieuwe boetiekhotel Botanic in Antwerpen. Opvolger wordt Yannick Bouts.

Alofs begint op 1 januari, verhuist met zijn gezin naar Antwerpen, maar behoudt zijn stek in Geulhem, vlak over de grens bij Valkenburg. Hij stond elf jaar aan de leiding van La Butte en was mee verantwoordelijk voor de uitbouw van het complex. Zijn know-how zal goed van pas komen in het te openen luxueuze hotelproject ‘Botanic Antwerpen’, verwijzend naar de nabijgelegen plantentuin. Er komen 79 kamers en het streven is om vijf sterren te halen.

Opvolger Yannick Bouts, afkomstig uit Hasselt, krijgt in La Butte een kolfje naar zijn hand. Eerder werkte hij voor het vier sterren-plus Hotel Auberge du Pecheur in St.Martens-Latem en het chique The Fourth- Tafelrond hotel in Leuven.