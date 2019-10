Man wordt tijdens discussie aan Jeugdhuis Jouwes toegetakeld met mes DSS & RTZ

19 oktober 2019

15u45 0 Lanaken Een 23-jarige man uit Lanaken kreeg vrijdagavond letsels toegebracht met een mes. De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) werd rond 22.30 uur opgeroepen voor een discussie aan het jeugdhuis op de Sint-Augustinusstraat in Gellik (Lanaken).

Enkele bezoekers kregen buiten aan het jeugdhuis woorden met elkaar. Op een bepaald ogenblik haalde iemand een mes boven. De 23-jarige Lanakenaar liep verwondingen op en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De man was nooit in levensgevaar. De verdachten van de geweldpleging sloegen op de vlucht. Ze worden opgespoord. Het onderzoek is in handen van de lokale politie LaMa, die het nieuws zaterdag bekendmaakte.