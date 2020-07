Man slaat etalage van Panos in nadat camerabeelden van hem op Facebook verschijnen Emily Nees

10u13 0 Lanaken Een jongeman heeft vrijdag omstreeks 17.15 uur een etalageraam van Panos vernield. De winkel in de Stationstraat van Lanaken had die dag nog camerabeelden op Facebook gezet, waarin te zien is dat de man een menubord boos weggooit nadat ze hem meermaals vragen om een mondmasker te dragen.

Het waren opvallende beelden die Panos Lanaken gisteren op de Facebookpagina deelde. In de video was te zien dat een medewerker meermaals aan een klant vraagt om een mondkapje aan te doen. Op een bepaald moment kan kookt het potje van de jongeman over en gooit hij een bord van de winkel in de lucht, waarna hij samen met een andere klant naar buiten loopt.

Het feit dat het filmpje openbaar werd gedeeld, bleek voor de man een brug te ver. “De man heeft omstreeks 17.15 de etalage van Panos ingeslagen”, bevestigd een woordvoerder van de politie Lanaken Maasmechelen. “Wij hebben de nodige vaststellingen gedaan en het onderzoek loopt.”

De beelden zijn inmiddels van de Facebookpagina gehaald.