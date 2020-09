Man (62) wordt betrapt met zak gestolen politiekledij en krijgt celstraf van vijftien dagen: “totaal ongeloofwaardig dat dit carnavalskleding zou zijn” VCT

30 september 2020

12u45 0 Lanaken In de slaapkamer van een zestiger uit Lanaken ontdekte de politie tijdens een huiszoeking op 5 februari 2018 een vuilniszak met gestolen politiekledij. ‘Op café gekregen voor carnaval,’ klonk de uitleg van de bewoner, een man met een goed gevuld strafblad. De strafrechter geloofde er niets van en legde hem 15 dagen cel op.

S.M. (63) uit Lanaken was onder invloed toen de politie in februari 2018 in zijn woning binnenviel. De man had eerder al veroordelingen opgelopen voor drugsfeiten en verkrachting. Dat de officiële politiekledij in een vuilzak op zijn slaapkamer gestolen zou zijn, betwistte de zestiger. Want hij wilde de uniformen, die hij op café ‘gekregen’ had, gebruiken als carnavalskledij.

Andere bedoelingen

S.M. betaalde de minnelijke schikking van 250 euro die hij daarna kreeg niet en werd vervolgens gedagvaard voor de strafrechtbank in Tongeren. Daar haalde de aanklager hard uit naar de Lanakenaar. “Die man had andere bedoelingen. Ik huiver ervan dat zulke mensen over officiële uniformen beschikken.” Ze vorderde een stevige boete voor de zestiger.

Maar de advocaat van beklaagde vroeg de vrijspraak. “Hij werd aangesproken door een man die hem een hemd gaf. Hij nam aan dat het voor carnaval was. Later vond hij die zak met uniformen naast zijn brievenbus. Als hij had geweten dat het officiële uniformen waren, zou hij ze naar de politie gebracht hebben.”

De strafrechtbank verwees onder meer naar een getuige die zelf verklaarde dat hij de gestolen politiekledij aan S.M. had overhandigd. “De verklaring van beklaagde dat hij niet wist dat het om gestolen politiekledij handelde en dat de kledij louter bedoeld was voor carnavalsdoeleinden is totaal ongeloofwaardig”, luidde de motivering van het vonnis. Naast de celstraf van 15 dagen moet S.M. ook een boete van 800 euro betalen