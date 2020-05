Man (37) bespuwt minderjarige jobstudente terwijl ze winkelkarren ontsmet: 1 jaar cel gevorderd VCT

29 mei 2020

13u09 0 Lanaken Een 37-jarige man uit Lanaken riskeert een celstraf van een jaar en een boete van 800 euro omdat hij op 24 februari agressief was en spuwde naar een minderjarig meisje dat in de Carrefour in Lanaken als jobstudente de winkelkarren ontsmette. “Dergelijk gedrag is ontoelaatbaar.”

Volgens de aanklager, die de straf voor de strafrechtbank in Tongeren vorderde, waren de camerabeelden van die dag duidelijk. “Hij is om 11u aangekomen, heeft zich onmiddellijk agressief opgesteld en gespuwd. Ook in de winkel zelf heeft hij daarna nog amok gemaakt. Hij heeft een winkelbediende uitgescholden en op de grond staan spuwen en kokhalzen. Dergelijk gedrag is ontoelaatbaar.”

Vrijspraak gevraagd

Volgens de advocaat van de Lanakenaar waren er geen beelden van het spuwincident zelf. Hij vroeg de vrijspraak. “Mijn cliënt betwist niet dat hij in de winkel aanwezig was, wel het spuwen zelf. Het wangedrag in de winkel geeft hij wel toe.” De dertiger heeft te kampen met psychische problemen.

Vonnis volgt op 12 juni