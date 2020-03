Maatregelen moeten verkeershinder van herinrichting rotonde beperken Emily Nees

03 maart 2020

10u14 0 Lanaken Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Lanaken hebben maatregelen getroffen om de verkeershinder te beperken tijdens de herinrichting van de rotonde in Veldwezelt. Die infrastructuurwerken starten op 9 maart.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Lanaken zaten rond de tafel om maatregelen te treffen omtrent de infrastructuurwerken op het kruispunt van de N2 met de N78. Op die manier willen beide partijen zorgen voor minder hinder en de veiligheid en de bereikbaarheid garanderen.

Eerst en vooral wordt het doorgaand verkeer dat van de N2 komt, langs een grote omleiding via Riemst of Lanaken gestuurd. Het noord-zuidverkeer kan nog steeds langs de Kiezelweg rijden. Wie langs het de werfzone rijdt, ondervindt wel hinder. Tijdelijke verkeerslichten zullen daar voor orde in de chaos zorgen. Fietsers en voetgangers kunnen zich door de zijstraten verplaatsen. Zo wordt een deel ingericht als fietsstraat. Voor bewoners blijft de deelgemeente van Lanaken wel bereikbaar via omliggende gemeentewegen.