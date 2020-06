Maasrun vindt de hele maand september plaats Jempi Welkenhuyzen

12 juni 2020

15u30 1 Lanaken De organisatie van de 19de editie van de Maasrun wordt dit jaar anders ingevuld. Omwille van de coronamaatregelen krijgt de loopwedstrijd een alternatief. Geen 2.000 lopers aan de start van de omloop, maar de organisatie maakt er de hele maand september een Maasrun van.

Dit keer wordt de loopwedstrijd op een andere manier gerund. Men kan online inschrijven en een startnummer printen. Na de cross kan men de prestatie opladen op de website en delen op de sociale media. Het is tevens mogelijk een certificaat te printen. Inschrijven kan tussen 1 september en 27 september. De Kidsrun wordt gelopen onder begeleiding van de leerkracht bewegingsopvoeding in de buurt van de school. Het gemeentebestuur en de sportdienst bekijken nog of er een kleine slothappening kan worden georganiseerd op 27 september in samenwerking met de lokale radiozender LRL.

Meer info op www.maasrun.be.

