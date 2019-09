Maasrun start in Neerharen in plaats van Rekem Jempi Welkenhuyzen

16 september 2019

10u40 0 Lanaken Er zijn nu al 100 inschrijvingen meer dan vorig jaar voor de Maasrun. De Maasrun vindt op 29 september plaats tussen Neerharen en Lanaken-centrum. Afgelopen jaar tikte men af op 1971 inschrijvingen, nu zijn er al 100 inschrijvingen meer.

Omwille van de werken in Rekem verhuist de start dit jaar naar Café Mesjeu in de Kasteelstraat in Neerharen. Daar starten de meeste lopers vanaf 13.15 uur. Nieuw is dat bijna alle routes langs het park Uilenspiegel passeren. Her en der is animatie voorzien. Er is 3.300 euro aan prijzengeld en scholen krijgen een sportcheque wanneer ze met veel leerlingen deelnemen. Momenteel doen er 540 kinderen mee. Ook vanuit de bedrijfswereld is er veel interesse. Er lopen tien teams mee, goed voor 141 deelnemers.

Elke loper krijgt een borstnummer met ingebouwde chip waardoor zijn of haar tijd live kan gevolgd worden, bij de tussenstops en aan de aankomst. Volgend jaar gaat men de digitalisering verderzetten bij het pinnen en de inschrijvingen. Meer info: www.maasrun.be.