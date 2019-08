Maaslandse boerenhesp van Slagerij Slootmaekers: “Tapas, slaatje of pasta? Onze gezouten hesp maakt van elk gerecht een waar genot” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Lanaken “Hoe Maaslanders hun shinken, ofwel Maaslandse boerenhesp, het liefst lusten? In dunne reepjes op een verse boterham.” Al verorbert vakman Eddy Slootmaekers zijn ham het liefst als tapas bij een biertje of witte wijn. “Of zelfs verwerkt in een slaatje of pasta. Onze gezouten hesp maakt van elk gerecht een waar genot.”

“Herinner je je nog de tijd dat vleesschelletjes gewoon van de hangende hammen in de winkel werden gesneden? Zo gaat het er bij ons nog altijd aan toe.” Na bijna zestig jaar gaat Slagerij Slootmaekers nog altijd prat op onvervalst ambachtswerk. “Als mensen die hammen zien hangen boven de toonbank kunnen ze hun ogen vaak niet geloven. Omdat ik zo hou van die verwondering zet ik de traditie van mijn vader met genoegen verder. Alles wordt gemaakt zonder gluten en bewaarmiddelen: van paté, gerookt vlees tot bloedworst. Hoeveel slagers kunnen dat nog zeggen?”

Mijn vrouw Martine en ik hebben altijd geloofd in mond-tot-mondreclame. Ik heb ontelbare beurzen en markten afgelopen om mensen te tonen hoe trots ik ben op mijn product Eddy Slootmaekers

Eddy leerde de kneepjes van het vak al van jongs af. “Op mijn vijftiende stak ik al een handje toe in de slagerij en op mijn 24ste nam ik de zaak over. De winkel draaiende houden was in het begin niet makkelijk. Mijn vader heeft veel producten en recepten uitgeprobeerd. Zo experimenteerde hij met het zouten van verschillende hespen en hammen, met de Maaslandse boerenhesp als resultaat. Mijn vrouw Martine en ik hebben altijd geloofd in mond-tot-mondreclame. Ik heb ontelbare beurzen en markten afgelopen om mensen te tonen hoe trots ik ben op mijn product.”

Productieproces

Pronken met boerenhesp vergt eerst echt enkele tonnen geduld. In de winter wrijft Eddy kwaliteitsvolle hespen met heup en been naar gelang het gewicht stevig in met zout. Voor de textuur mooi is en de hesp vol is van smaak moet de hesp acht tot negen maanden drogen. “Het duurt nu eenmaal een tijdje voor het zout helemaal tot de hesp is doorgedrongen. We ontbenen ook pas op het laatste moment: hoe langer de knook aan het vlees vastzit, hoe intenser hij proeft. Enkele jaren geleden hebben we de zaak volledig vernieuwd en aangepast aan de gangbare normen. Akkoord, er komen steeds meer regeltjes aan te pas, maar ons vakmanschap is te kostbaar om op te geven."

In tegenstelling tot veel vlees in de supermarkt wordt ons vlees op een diervriendelijke manier gekweekt, waardoor het ook stukken beter smaakt Eddy Slootmaekers

Kritiek

Na al dat hard labeur en dat doorgedreven ambachtsschap voelt het niet netjes om naar de kritiek op de vleesindustrie te vragen. Maar Eddy vindt dat geen vervelend onderwerp. “Natuurlijk merken we dat er minder vlees gegeten worden. We spelen daarop in door te doen wat we altijd al gedaan hebben: een eerlijk stuk vlees verkopen. In tegenstelling tot veel vlees in de supermarkt wordt ons vlees op een diervriendelijke manier gekweekt, waardoor het ook stukken beter smaakt. Zeker onze schinken”, lacht Slootmaekers. “Wist je dat zeventig procent van onze Maaslandse boerenhesp in stukken van een of twee kilogram wordt verkocht?”

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.