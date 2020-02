Maandag waakzaam terug naar school Jempi Welkenhuyzen

28 februari 2020

Maandag gaan de scholen terug open. Dit gebeurt in overleg met het Departement Onderwijs, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Overheid. Maar de scholen vragen de ouders waakzaam te zijn.

In Basisschool Aan de Basis te Smeermaas vraagt de directie om de kinderen te voorzien van een pompje met vloeibare zeep en een doos papieren zakdoekjes mee te geven.

Directeur Paola Vecchio: “ Ouders met kinderen die naar een zgn. hoog risicogebied op reis waren moeten waakzaam zijn voor de symptomen van het Coronavirus. Treden op school toch de kenmerken op of hebben kinderen klachten moeten ze de klas verlaten en vragen we de ouders om hun kind op te halen. We verwijzen ze dan naar hun huisarts voor opvolging. Wie sowieso ziek is in het algemeen blijft best thuis, om de andere leerlingen niet te besmetten.”

Via de sociale media stipt de school ook de nodige websites aan voor meer informatie.