Maak kennis met ‘Lanaken Youth’, de jongste ultra’s ter wereld Birger Vandael

03 februari 2020

13u08 0 Lanaken Amper elf tot zestien jaar zijn ze, maar inmiddels kent iedereen in het Limburgse voetbal ‘Lanaken Youth’. Het groepje telt een tiental leden en maakt de wedstrijden van derdeprovincialer Lanaken VV tot een sfeervol gebeuren. “Vergelijk ons niet met West Ham-supporters uit Green Street Hooligans, wij zijn absoluut tegen geweld”, verzekert leider D.F. (16) ons.

Ultra’s is een verzamelnaam die wordt gegeven aan fanatieke supporters die 90 minuten lang zorgen voor sfeer. Ze maken gebruik van Bengaals vuur, spandoeken, luide gezangen en soms zelfs prachtige tifo’s. Een zogenaamde capo neemt – meestal met megafoon – de leiding en met behulp van een trom en enkele zware stemmen wordt een voetbalwedstrijd een heuse cantus. Klassieke voorbeelden vind je onder meer in Duitsland bij Dynamo Dresden of in Italië bij Napoli. Ook bij KRC Genk is er een ultra-groepering.

Inspiratie gehaald bij Genk

En nu is er dus ook ‘Lanaken Youth’. “Wij staan voor ‘lawaai’, ‘liederen’ en fakkels, maar in de eerste plaats voor plezier en sfeer”, vertelt D.F. “Eigenlijk is het ontstaan vanuit onze gedeelde clubliefde voor KRC Genk. Met z’n drieën gingen we geregeld naar de regerend landskampioen kijken. In de staantribune zorgt de harde kern daar voor mooie taferelen en wij dachten: dat kunnen we zelf ook. Zo zijn we op het idee gekomen om in onze ‘hometown’ vanaf nu voor de sfeer te zorgen.”

Met opzichtige spandoeken en heel wat sfeervol vuur maakten de tieners al snel naam. Op Instagram groeide de formatie al naar ruim 4.000 leden. Zij zien dat de jongeren kosten noch moeite sparen om zich in te zetten voor hun club. “Het kost af en toe inderdaad een flinke spaarcent om acties op te starten, maar dat betalen we toch zelf. Soms doen we klusjes zoals grasmaaien of afwassen om wat extra zakgeld te bekomen. De spelers laten in elk geval weten dat ze dat heel ‘sjiek’ vinden en tonen respect voor onze inspanningen. Ook de andere supporters zien het graag gebeuren. Dat zorgt ervoor dat de wedstrijden leven en bovendien doen andere fans geregeld mee met ons.”

Geen hooligans

In principe is iedereen welkom om aan te sluiten bij Lanaken Youth. Er is maar één belangrijke regel: geen geweld. “Men heeft ons al verkeerdelijk aanzien voor ‘hooligans’, daar willen we absoluut niets mee te maken hebben. Wij doen alles met respect voor het spel en de tegenstander. Zie ons zeker niet als fanatiekelingen met een baseballknuppel en boksbeugel, dat is niet onze stijl.”

De ultieme droom van de supportersclan is om met Lanaken VV naar een hoger niveau te gaan. “Het is nu ook al mooi dat het Limburgse voetbal over ons spreekt, dat er mensen komen kijken speciaal voor ons en dat er aandacht is in de media”, glimlacht D.F. Momenteel staat Lanaken vijfde in derde provinciale, maar er is nog uitzicht op de eindronde. De steun van Lanaken Youth laat zich in elk geval gelden. Zaterdagavond versloeg de thuisploeg de tegenstanders van Eendracht Mechelen aan de Maas B met een klinkende 4-0.