Lutgard verkoopt schilderijen voor De Warmste Week Jempi Welkenhuyzen

17 december 2019

12u43 1 Lanaken De Warmste Week komt heel dichtbij. De solidariteitsactie van Studio Brussel verwarmt ook Lanaken. Want SPEL vzw is geregistreerd om haar doel te steunen, namelijk het welbevinden van kinderen en jongeren te verbeteren.

Dat gebeurt tijdens klassikale of individuele sessies op school. Kinderen met een rugzakje kunnen via drama- of muziektherapie werken aan hun sociale en emotionele ontwikkeling.

En dus wil Lutgard Seurs die stichting steunen door de verkoop van een 20-tal schilderijen. Die worden zaterdag 21 (10 tot 12 uur) en zondag 22 december (13 tot 15 uur) bij haarthuis te koop aangeboden bij een kop koffie. Het zijn acrylwerken op doek, figuratief of abstract, met het thema ‘Verbondenheid’ als rode draad.

Lutgard volgde les aan de Academie in Bilzen, maar schildert vooral vanuit eigen emotie. “Ik sluit nu een periode af en doe afstand van dit werk. Intussen leg ik me meer toe op thema’s uit de natuur", luidt het.

De werken zijn reeds op Facebook te bekijken. Voor meer info: Lutgard Seurs, Bessemerstraat 115 in Lanaken, 0498/50.70.44.