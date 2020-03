LRL - woonzorgradio: groot succes Jempi Welkenhuyzen

15 maart 2020

20u45 0

Het radioprogramma ‘t Zondagsgevoel’ van Lokale Radio Lanaken (LRL 106 FM) was een schot in de roos. Aangezien de komende tijd bewoners van het ziekenhuis en de woonzorgcentra verstoken blijven van extern bezoek, brachten de radiomakers een speciaal programma op antenne voor hen.

Het programma, gepresenteerd door Michel Barthels en Rudi Martens, was ingeroosterd tussen 10 uur en 14 uur, maar het bleek zo’n succes , dat men besloot de programmatie aan te passen en door te gaan tot 16 uur!

Michel Barthels: “ We kregen meer dan 150 aanvragen voor verzoekplaatjes. Er kwam zelfs een telefoontje uit Viginia (USA) van Ronny Bausmans, een voormalige inwoner uit Smeermaas, die zijn steun betuigde. Hij luisterde via livestreaming op Facebook. Op sommige momenten telden we daar 160 luisteraars.”

Ook burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) kwam langs in de studio om een stand van zaken toe te lichten. In Lanaken bevinden zich intussen ook enkele Coronapatiënten. Deze mensen zijn in quarantaine geplaatst en krijgen opvolging van de Huisartsenkring Lanaken.

De komende dagen volgt LRL de actuele berichtgeving op en zorgt men voor updates. Gedacht wordt daarbij o.a. aan de initiatieven van handelaars en allerlei instanties.

“ Zondag herhalen we het initiatief. De studio blijft wel dicht voor kijklustigen, “luidt het. Info:089.391566