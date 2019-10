LRL opent nieuwe studio Jempi Welkenhuyzen

26 oktober 2019

11u42 0

De opening van de nieuwe studio’s van Lokale Radio Lanaken (LRL) bracht heel wat volk op de been. De komst van Herman Verbruggen - Markske uit FC De Kampioenen - was hier niet vreemd aan. Anderzijds kan LRL ook rekenen op een trouw luisterpubliek.

Tal van medewerkers bij LRL maken al een kwarteeuw gepassioneerd radio. Eerst bij het ter ziele gegaan station CRM en sinds enige tijd onder eigen vlag. Afgelopen jaar kreeg men een nieuwe zendvergunning voor de radiofrequentie 106 fm en er is livestream. Het station ligt op Gemeenteplein 3. Naast de grote studio met lounge en bar, is er ruimte voor een tweede studio, goed voor 85 vierkante meter werkplek. De doelgroep is zgn. ‘Adult Contemporary’, een brede stijl van popmuziek, variërend van de sixties, over de softrock uit de seventies tot de harmonieuze muziek van vandaag. Ook lokale artiesten worden gepromoot. Prettige achtergrondmuziek om bij te winkelen of te werken. Met AC-muziek, die overigens uit de Cloud wordt geplukt, mikt men vooral op 18 tot 54-jarigen. Daarnaast is er het eigen lokaal nieuwsaanbod, aangevuld met berichten van het persagentschap Belga.

LRL telt 7 vaste medewerkers en een 10-tal losse krachten. Het zijn allemaal vrijwilligers. Men zendt 24 uur per dag uit, deels live of via voicetrack. LRL zoekt nog nieuwswatchers en presentators. info: lokaleradiolanaken.be