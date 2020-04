Lourdeskapel start crowdfunding voor ‘Beleeftv’ in WZC Ludinaca Jempi Welkenhuyzen

14 april 2020

10u40 3 Lanaken Het comité van de Lourdeskapel in Neerharen zet een crowdfunding op voor de aankoop van een ‘Beleeftv’. Dit is een grote tablet die men gebruikt als een activiteitentafel in de woonzorgcentra. Men kan er spellen op spelen, filmpjes of tv mee kijken en via FaceTime gesprekken voeren met de buitenwereld.

De Lourdeskapel dateert van 1890 en werd rond 2017 door de buurt van de Ladderstraat en de Geulerweg gerenoveerd. Voortrekkers daarbij waren Piet Manders en Danielle Meyers. Ze beheren ook de opbrengst van de kaarsenverkoop en de collectes tijdens de vieringen. In deze coronatijden komen nogal wat mensen troost zoeken bij de kapel. Dat bracht Manders op het idee om via het comité iets terug te doen voor de samenleving.

“Mijn schoondochter werkt in het WZC Ludinaca. Daar zou een Beleeftv goed van pas komen. De mensen zijn nu geïsoleerd. Zo’n toestel zorgt voor interactie tussen de bewoners, prikkelt en activeert hen en laat toe contacten te leggen met elkaar en de buitenwereld.”

Maar zo’n tablet kost al snel 6.000 euro, want je moet er met een rolstoel aan kunnen zitten. En dus start Piet Manders met fondswerving. “Zelf hebben we al 1.000 euro ter beschikking. Nu hopen we op giften. Storten kan op rekening BE13 1448 9249 2939 van Fintro Lourdeskapel met vermelding Beleeftv.”

Meer info via piet.manders@telenet.be.