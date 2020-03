Lokale Radio LRL maakt programma voor woonzorgcentra Jempi Welkenhuyzen

13 maart 2020

19u09 0 Lanaken Lokale Radio Lanaken (LRL) neemt het op voor de bewoners in de woonzorgcentra. Aangezien deze de komende tijd verstoken blijven van extern bezoek, zullen de radiomakers ‘s zondags een speciaal programma op antenne brengen waarbij de mensen actief betrokken worden.

Volgens Michel Barthels en Rudi Martens van LRL vormt lokale radio hiervoor de ideale schakel. “ We brengen zondag tussen 10 uur en 14 uur op 106 FM het programma ‘t zondagsgevoel. Dat programma loopt in samenwerking met de directies van WZC 3 Eiken, Ludinaca en Bessemerberg. We draaien verzoekplaatjes en brengen info over onze lokale gemeenschap tot bij de mensen. Al onze luisteraars kunnen ons hun verzoekjes sturen, een audiofragment mailen naar info@lokaleradiolanaken.be of ze kunnen tijdens de uitzending live inbellen via het nummer 089.391566. Zelfs is WhatsApp beschikbaar op het nummer 0475.552323.”