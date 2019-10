Logementshuis Elckerlyc wordt een hotel Jempi Welkenhuyzen

22 oktober 2019

10u29 5 Lanaken Logementshuis Elckerlyc aan de 2e Carabinierslaan in Veldwezelt wordt een hotel. Het schepencollege van Lanaken behandelde onlangs de bestemmingswijziging. Het complex voorziet in een halfopen bouwvorm met 14 kamers.

Schepen Sofie Martens (Open Vld) zegt dat weinig wordt geraakt aan de bestaande indeling. “Momenteel bevinden zich in het gebouw 14 appartementen, verdeeld over vier verdiepingen. De huidige indeling van de appartementen blijft behouden in de nieuwe configuratie. Enkel op het gelijkvloerse niveau wordt er een beperkte uitbreiding voorzien in de vorm van een aluminium veranda, voor de ontbijtruimte. De overdekte buitenruimte krijgt een glazen inkom, waar achter de balie wordt ingericht. Het gebouw wordt toegankelijk voor andersvaliden, voor wie op het gelijkvloers ook één kamer is voorzien. Er komen 15 parkeerplaatsen op het perceel rechts van het hotel.”

Het ontwerp krijgt een eigentijdse, eenvoudige en kwaliteitsvolle architectuur. Bouwheer is NV British Bilzen, bekend om tal van horecavestigingen, vakantiewoningen, gites en appartementen in ons land.