Limburgse kampioenschappen tafeltennis Jempi Welkenhuyzen

05 januari 2020

10u10 0

Onder het motto ‘Deze Sportclub is goed bezig’ organiseert TTC Jevota dit weekend de provinciale kampioenschappen tafeltennis in Sportoase Montaignehof.

Gisteren vonden de jeugdreeksen plaats. Hier haalden de meisjes-dubbel al een eerste Limburgse titel. Mascha Kovtoun en Lauren Collen bij de Kadetten-C gingen met de onderscheiding lopen. Kovtoun wist vorig jaar overigens zo wat alle medailles weg te kapen in het Belgisch kampioenschap. Een ander talent is Michiel Nijst die op zijn 12-jarige leeftijd al in de C2-klasse speelt. Een nieuwe J.M. Saive als het ware.

Vandaag kan men nog de hele dag terecht in Sportoase voor spannende wedstrijden bij de heren (E,D,C,NG en dubbel) of de dames (NG,D, C en B). Een aanrader voor wie nog niets heeft gepland.