Limburgse Hells Angels ‘fusioneren’ chapters tot ‘Hellburg’

18 december 2019

06u00 1 Lanaken De Hells Angels in Limburg zijn gefusioneerd. Afdeling Genk en afdeling Eastborder (Lanaken) zijn officieel opgedoekt en samengesmolten tot ‘Hellburg’, melden ze zelf op hun site. De politie heeft naar eigen zeggen geen weet van de locatie, maar de nieuwe afdeling zou in het voormalige clubhuis van Lanaken liggen.

Dat de reputatie van de Hells Angels in Limburg de laatste jaren heeft geleden, zullen veel clubleden toegeven. Van de territoriumstrijd die losbarstte tussen Angels, Outlaws en Satudarah blijft vandaag niet heel veel meer over. De Angels hadden op hun hoogtepunt maar liefst vier afdelingen waarvan drie officiële chapters: Genk, Lanaken, Tongeren én een supportclub in Leopoldsburg.

Maar het was net de spreiding van meerdere chapters wat geen ideale zet bleek te zijn. Afdeling Tongeren scheurde zich zelfs los van het geheel en de afdeling werd collectief ontslagen. Na minder dan één jaar werd die chapter opgedoekt. Frustraties tussen actieve en ex-leden liepen hoog op, met enkele zware confrontaties als gevolg. De federale politie viel vorig jaar binnen in het nieuwe pand van Hells Angels Genk aan de Hasseltweg en een deel leden belandde achter de tralies.

Afdeling Genk zat zelfs zonder clubhuis en enkel Eastborder (Lanaken) was nog ‘actief’. Die vestiging in Rekem wordt genoemd als clubhuis van de nieuwe Chapter ‘Hellburg’, een woordspeling van de clubnaam en de provincie.

Bij de politie zijn ze officieel op de hoogte van de nieuwe afdeling, maar niet meteen van de vestiging. “We blijven waakzaam, maar weten dat de groep niet meer is wat ze ooit was. Ze focussen zich duidelijk op de ganse provincie en stappen terug van hun spreidingsverhaal", klinkt het binnen gerechtelijke bronnen.