Limburgse gouverneur teruggefloten over familiebezoek van Nederlanders LH

09 mei 2020

10u24 216 LIMBURG Limburgers kunnen nog niet de grens oversteken om op bezoek te gaan in Nederland. Dat meldt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Waarnemend gouverneur Michel Carlier had beslist dat de versoepelde bezoekregeling die geldt vanaf morgen grensoverschrijdend is, maar dat blijkt dus toch nog niet het geval.

Vanaf morgen zouden Limburgers tot vier vaste personen uit Nederland mogen ontvangen, althans volgens burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open Vld). “Die bubbel van vier personen kan ook mensen bevatten die woonachtig zijn in Nederland. Carlier zit op dezelfde lijn en het zal de werkwijze zijn in heel Limburg. Let wel, het is een statisch verhaal. Men mag niet in de samenstelling variëren. Tank- en kooptoerisme is nog steeds niet toegestaan. De politie blijft daarom periodieke controles uitvoeren”, meldde Keulen eerder vandaag. Ook burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V) bevestigde het nieuws op zijn Facebookpagina.

Waarnemend gouverneur ad interim van de provincie Limburg Michel Carlier, die de denkpiste van Keulen aanvankelijk volgde, werd intussen al teruggefloten. Dat bevestigde Carlier eerder deze ochtend aan onze redactie. De federale overheid en expertengroep GEES zullen in de loop van later een beslissing nemen over grensbezoek in alle provincies, klonk het.

Advies van expertengroep

Ook het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) meldt dat de bezoekregeling nog niet grensoverschrijdend is. “De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week om voor die situatie advies te vragen aan de GEES-expertengroep. De situatie in het buitenland of in buurlanden is anders dan in ons land: qua verspreiding, maar ook qua aanpak.”

“Daarom is een politieke beslissing nodig, gebaseerd op wetenschappelijk advies, met een juiste inschatting van de mogelijke gevolgen op de verspreiding van COVID-19 op ons grondgebied. Dat advies is er nog niet. En dat moet er zijn voor die politieke beslissing”, zegt de woordvoerder van De Crem, Erik Eenaerts.

De Nederlandse grens oversteken in Limburg kan dus nog niet. Het staat ook niet vermeld in het ministerieel besluit over de versoepelde bezoekregeling Woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem

“De Nederlandse grens oversteken in Limburg kan dus nog niet. Het staat ook niet vermeld in het ministerieel besluit over de versoepelde bezoekregeling. Dat neemt niet weg dat de bevoegde ministers Pieter De Crem en Philippe Goffin in nauw overleg zijn met hun collega’s in het buitenland.”

Binnen welke termijn dergelijke grensoverschrijdende verplaatsingen wel mogelijk zouden zijn, kan het kabinet-De Crem nog niet zeggen. De juiste informatie zou ondertussen ook overgemaakt zijn aan de Limburgse gouverneur.