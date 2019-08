Limburgse bloedworst van slagerijen Otten en Molenaers “Ooit was het arme-mensenkost, nu is het een feestmaal” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Lanaken Bloedworst vind je in bijna elke Vlaamse slagerij, maar de traditionele Limburgse bloedworst heeft een eigen karakter. Ze ziet er niet alleen anders uit, eerder donkerrood dan zwart, maar heeft ook een eigen smaak. Waar je deze ambachtelijke als streekproduct erkende worst kunt verkrijgen? Slechts op twee adressen: bij Slagerij Otten in Lanaken en Slagerij Molenaers in Hoeselt.

Beide slagersfamilies hanteren een authentiek recept. “Maar er is een klein verschil met vroeger", geeft Jozef Otten toe. “In het oude recept werden bruine korsten van zwart brood gemengd voor de binding van de worsten. Wij kiezen voor boekweitbloem, een graan die wordt geteeld op de schrale gronden van het Kempens plateau en op de hellingen van het Maasbekken. De fijne bloem met zwarte stippeltjes geeft de Limburgse bloedworst een apart uitzicht en smaak.” De familie Molenaers gebruikt gewone bloem.

Ingrediënten

“Onze worsten smaken zeker niet hetzelfde”, zeggen Marc en Jos Molenaers. “Dat ligt aan de verhoudingen, daarvoor hanteren we elk een uniek recept.” De rest van de ingrediënten zijn wel dezelfde: varkenshart, gekookte zwoerd, varkensbloed, gekookt kopvlees, melk en kruiden. Dat alles worden gemalen met de traditionele vleesmolen, gemengd met de hand en met een vulbus in de darm gespoten. Daarna moet de worst minstens een uur koken. “De worst is pas gaar als er geen bloed meer uitkomt, maar vet. Dat controleer je door met een breinaald in de worst te prikken.”

Feestmaal

“Ooit was bloedpens arme-mensenkost, maar sinds de opwaardering van ambachtelijke producten is bloedworst een waar feestmaal,” vertelt Jozef Otten. “Hoe onze klanten hun bloedworst het liefst eten? Koud én warm. Maar bij voorkeur met in de pan gebakken appelcompot of appelschijfjes.” Marc en Jos Molenaers bevestigen: “Veel klanten bakken hun bloedworst in schijfjes, met zure appelpartjes en bruine suiker. Wij eten onze bloedworst ook vaak met rode kool. Maar bloedworst wordt steeds meer geserveerd als koud hapje. Ook van gastronomische restaurants krijgen we de laatste tijd veel bestellingen. Mensen zijn er blijkbaar gek op.”

Veel klanten bakken hun bloedworst in schijfjes, met zure appelpartjes en bruine suiker. Wij eten onze bloedworst ook vaak met rode kool Marc en Jos Molenaers

Slagerij Molenaers draait al vier generaties mee. “Limburgse bloedworst is een echt familierecept in onze beenhouwerij.” Jozef Otten opende dan weer een zaak op eigen houtje toen hij 19 jaar was en wordt al meer dan twintig jaar bijgestaan door zijn vrouw. Volgens Jozef is het geheim van een goede stielman zijn kennis van kruiden. “Daarvoor heb je uitstekende smaakpapillen nodig en veel eetlust.”

Eén ding staat vast: beide families presenteren hun bloedworsten dagelijks met gepaste fierheid in de toonbank. “Limburgers houden van ambacht en zullen altijd goede slagers en producten nodig hebben.”

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.