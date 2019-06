Limburgs koppel toont Spaanse ‘droomcasa’ in ‘Met Vier in Bed’ Birger Vandael

01 juli 2019

00u12 0 Lanaken In de eerste uitzending na de ‘Limburgse week’ van ‘Met Vier in Bed’ is onze provincie toch weer aan zet. De Lanaakse Elly en Genkenaar Erik tonen vanavond in het VTM-programma hun Spaanse Casa Jetizo aan tv-kijkend Vlaanderen.

Elly baatte in Lanaken jarenlang een eetcafé uit. Erik was touringcarchauffeur die met zijn gasten langs de mooiste plekjes van Europa reisde. Ongeveer tien jaar geleden leerden de twee elkaar kennen. “Bussen worden altijd gedoopt op een goede toekomst, en dat gebeurde steeds in een plaatselijk café”, vertelt Erik. En één van die cafés was van Elly. Ik heb een nieuwe bus gekregen én een nieuwe vrouw.”

Borstkanker

Erik en Elly werden een onafscheidelijk duo, met allebei de droom ooit een eigen B&B te starten in Zuid-Spanje. Aanvankelijk durfden ze de stap niet zetten want als nieuw samengesteld gezin met drie kinderen wilden ze hun kroost niet achterlaten. Maar toen Elly op haar 50ste borstkanker kreeg, beseften ze dat het leven te kort is. Na de behandeling besloten ze hun Spaanse droom waar te maken en stampten ze B&B Yetizo uit de grond. De casa is een acroniem van de drie namen van de kinderen van de twee: Jessica, Tim en Zoë.

Casa Jetizo ligt aan de voet van nationaal park Sierra de Mariola. Dat is in de regio Valencia op een halfuurtje van kustplaats Gandia. Vanaf 21.40 uur leer je alles over het koppel en de casa in een nieuwe themaweek van ‘Met Vier in Bed’.