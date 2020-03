Limburg.net gaat Containerpark Lanaken uitbaten Jempi Welkenhuyzen

04 maart 2020

11u12 1 Lanaken Volgend jaar gaat het containerpark van Lanaken over in handen van Limburg.net. Dat baat al 29 recyclageparken uit in Limburg. De gemeente voert hierover overleg. Dit raakte bekend bij het invoeren van een nieuw retributiereglement over de

huis-aan-huis, afval- en asbestophaling.

“Er zijn nog een zevental containerparken die autonoom werken, maar dat is onhoudbaar voor een gemeente, we leggen momenteel 800.000 euro bij”, aldus burgemeester Marino Keulen. “Wat het personeel betreft, gaat het over een drietal mensen. Zij kunnen eventueel bij de Technische Dienst aan de slag. Maar ze mogen ook, als ze dat zelf willen, mee overstappen naar Limburg.net.”

Retributie

Het afvalreglement wordt aangepast. Tweede verblijvers krijgen een toegangskaart aan 15 euro, waar dit eerst gratis was. Het quotum van recycleerbare fracties van 500 kg per jaar wordt afgeschaft. Asbest moet verplicht verpakt worden aangeboden. Wie asbest aan huis wil laten ophalen kan kiezen voor een platenzak, mini bigbag of een container. Meer informatie is te vinden op de website.