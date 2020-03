Liefde is... samen naar de kermis gaan na de coronacrisis Jempi Welkenhuyzen

25 maart 2020

13u57 0 Lanaken De schrik zit er ook goed in bij de foorkramers. Tot nu toe zijn alle kermissen opgeschort tot 3 april, maar de kermismensen vrezen dat het wel eens tot Pinksteren kan duren vooraleer ze hun kramen weer kunnen opstellen.

Jo Six uit Lanaken baat 2 kindermolens en een 1 bungee-trampoline uit. Samen met zijn familie knutselde hij vijf uur lang een slogan in elkaar en is hij solidair met de zogenaamde ‘beertjesjacht’. Daarmee hoopt Six de opnames van de VTM-drone te halen. “We aanvaarden uiteraard de maatregelen, want die bestrijden het virus. Maar we vragen de gemeenten om niet overhaast data van hun kermis te schrappen. We hopen toch zeker tegen Pinksteren terug op de foor te mogen staan.”

Six stond startensklaar in Gent toen de lichte lockdown kwam. Hij mocht meteen alles weer afbreken. “We hadden net de winterstop overbrugd. Het is een catastrofe. We krijgen waarschijnlijk wel een hinderpremie, maar die dekt bijlange niet onze kosten, leningen, verzekering, het materiaal en niet te vergeten ons gezinsonderhoud. We hopen dan ook op begrip van de gemeenten wanneer we straks onze attracties terug mogen opbouwen. Een vrijstelling van standgeld en nutskosten zou ons een beetje ademruimte bieden en jullie het vermaak.”