Leon (70) geeft 220 bowlingballen gratis weg Emily Nees

27 februari 2020

09u21 0 Lanaken In ‘Het Belang van Limburg’ verscheen woensdag wel een heel opvallende advertentie. ‘Gratis af te halen: 220 oude bowlingballen’. En zo ging de bal aan het rollen. “Ze zijn ondertussen bijna allemaal de deur uit”, vertelt Leon Welkenhuizen (70).

Op de ‘Duizendpoot’-pagina sprong woensdag één oproep duidelijk in het oog. ‘Gratis af te halen: 220 oude bowlingballen’. Geïnteresseerden konden afzakken naar het huis van Leon Welkenhuizen (70) in Rekem. De man speelde tot zijn 65ste tennis. Toen hij problemen kreeg met zijn knie, gooide hij het over een andere boeg. Zo doet hij al vijf jaar aan bowling in Maasmechelen. En daar is uiteraard de bal aan het rollen gegaan.

Muurtjes en piramides

Iedere keer als de club de versleten bowlingballen in de vuilnisemmer wilde kieperen, stond Leon klaar om ze op te vangen. De ballen stapelden zich op. Wie zijn tuin betreedt, stoot op muurtjes en piramides gebouwd met bowlingballen, 220 om precies te zijn. Volgens Leons vrouw stond de teller inmiddels al meer dan hoog genoeg. Zo ontstond het idee om een advertentie te plaatsen in de krant.

De oproep heeft alvast veel liefhebbers bereikt. “Ze zijn al bijna allemaal weg. Enkel de kapotte bowlingballen blijven over”, klinkt het.

