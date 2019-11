Leegstand Stationsstraat raakt niet opgelost. Jempi Welkenhuyzen

07 november 2019

Hoe lonend is ondernemen in Lanaken-centrum? Wanneer men door de Stationsstraat loopt, stelt men vast dat er 15 panden leeg, te huur of te koop staan. Nochtans is dit de belangrijkste winkelstraat. Ze werd recent door de gemeente volledig opgewaardeerd en toch groeit het leegstandsregister dagelijks.

Kosten, noch moeite werden gespaard: nieuwe bestrating, groeneilanden, zitbanken, fietsenstallingen, tot gratis wifi toe, goed voor een investering van 1,1 miljoen euro. Er is een centrummanager aangesteld die structureel overlegt met de middenstand en contacten legt met promotoren via een acquisitiebrochure. Evenementen worden ondersteund. De randparkings zijn gratis, blauwe zone en kortparkeren incluis. Niets mag baten. De e-commerce en het lager inkomensniveau in Lanaken als zwarte piet toeschuiven is te gemakkelijk. Volgens een ex-handelaar ontbreekt het centrum aan dynamiek en sfeer. De winkelgalerijen missen kwaliteit Lanaken telt 4500 vierkante meter voor dagelijkse goederen. Sinds het vertrek van warenhuis Delhaize rest er letterlijk een groot gat en dat maakt de straat niet aantrekkelijker, luidt het. Er is behoefte aan extra ketens naast hippe secundaire handel. Daarbij wordt o.a. gedacht aan een schoen- en een hobbywinkel. Ook het versterken van horeca met ruime openingsuren blijkt een vraag. Om maar te zwijgen van de huurprijzen, luidt het. Die lopen op van gemiddeld 800 euro tot 1700 euro per maand. Zonder woonst. Geld genoeg voor Lanaken, waar letterlijk werk aan de winkel is.