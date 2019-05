Latijns swingen op De Krieckaert Jempi Welkenhuyzen

21 mei 2019

09u11 10

Liefhebbers van dansvormen als salsa, bachata, kizomba en boogie-woogie komen vanaf deze zomer zeker aan hun trekken tijdens de open air party’s, onder de naam ‘Latino Swing’in’ op recreatiepark De Krieckaert in Gellik.

Daisy Knockaert: “Twee zondagen per maand tussen 16 uur en 20 uur organiseren we een open-airparty. Het initiatief bestaat reeds in Maastricht en in Alleur bij Luik. De bedoeling is dat mensen bij mooi weer lekker buiten dansen in een gezellige sfeer. Deejay Danito zorgt voor de ambiance met een mix van dansplaten. Bij voldoende interesse willen we ook werken met guest-dj’s en animatie. Indien er vraag is naar initiatie, zullen we graag het publiek inwijden via een spoedcursus.”

“Latino Swing’in” start op 30 juni e.k. Daarna 14 en 28 juli, 11 en 25 augustus. Gratis toegang. Vriendelijke consumptieprijzen. Ruime parking. De Krieckaertlaan 1, 3620 Gellik-Lanaken.