Lanakense burgemeester vreest geen toestroom van Nederlandse cafégangers: “Het besef bij de mensen is er nu wel” Emily Nees

13 oktober 2020

19u56 0 Lanaken Het is officieel: Het is officieel: vanaf woensdag 22 uur stipt gaat de Nederlandse horeca dicht . Enkel afhaalservices zijn er nog toegelaten. Dat heeft de Nederlandse premier Mark Rutte dinsdagavond afgekondigd. “Ik zie het als een indicator die weergeeft hoe ernstig het gesteld is met de coronacrisis. En ik denk dat de Nederlanders dat besef ook hebben”, reageert Marino Keulen (Open Vld), burgemeester van de grensgemeente Lanaken. Een overrompeling van cafétoeristen verwacht hij dus niet.

Onze noorderburen zijn vanaf woensdag onderworpen aan een lockdown. Een pintje drinken op café of met de bubbel op restaurant gaan, kan er tijdelijk niet meer. In de grensgemeenten bestaat er dan ook de kans dat Nederlanders simpelweg de grens over zullen steken om te pintelieren. Maar daar verwacht de burgemeester van Lanaken in het zuiden van Belgisch-Limburg zich niet aan.

“We hebben eigenlijk sowieso niet heel veel cafés in onze gemeente”, vertelt Marino Keulen (Open Vld). “En terwijl Nederland in verschillende fases verstrengingen heeft doorgevoerd, hebben we daar nooit een grote verschuiving door gemerkt. Bovendien denk ik dat het besef bij de Nederlanders ook wel aanwezig is. Dat ze weten dat we er niet raken door onze kop in het zand te steken, maar wel door ons gedrag aan te passen en discipline aan de dag te leggen.”

Geen extra lokale maatregelen

“Hoe dan ook, mensen zijn hier welkom als ze zich aan de regels houden die hier gelden. Zo simpel is het. Gebeurt dat niet, dan moeten we ertegen optreden en indien nodig verbaliseren.” Lokale verstrengingen komen er voorlopig niet. “Extra lokale maatregelen zijn nog niet aan de orde. We volgen de nationale maatregelen tot op de voet, en houden ons daar strikt aan.”