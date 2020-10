Lanakenaar Yorick Merchiers is makelaar in ‘Huizenjagers’ Jempi Welkenhuyzen

08u43 2 Lanaken In het tv-programma Huizenjagers gooien drie makelaars alles in de strijd om de titel ‘Beste Makelaar’ binnen te halen. Hiervoor moeten ze specifieke wensen inlossen van kandidaat-kopers, afhankelijk van hun budget. De komende week is één van de makelaars Yorick Merchiers (29) uit Lanaken. Hij werkt samen met zaakvoerster Rebecca Caenen bij ‘Immo Fair’.

‘Immo Fair’ is niet te vergelijken met een doorsnee makelaarskantoor. Het bedrijf dat in 2013 is gestart als underdog, groeit zienderogen uit zijn voegen. Yorick: “Bij Immo Fair leggen we het accent bij onze klant en niet op de baksteen. We zien onszelf als ‘matchmakers’: we gaan dagelijks enthousiast op zoek naar de juiste klik tussen de klant en zijn droomhuis. Onze corebusiness ligt tussen de 200.000 euro en 600.000 euro. Voor ‘Huizenjagers’ kregen we vier opdrachten. De klanten hadden gespreide budgetten. Het was een leuke ervaring. Ik mocht als eerste het ijs breken, maar ik had me goed voorbereid. De koppels waren dertigers en veertigers. Ik kon hun lijstjes met specifieke wensen goed afvinken. We kregen twaalf dagen de tijd om ons voor te bereiden. De andere makelaars kwamen uit Neerpelt en Hasselt. “

Of Yorick de kandidaat-kopers daadwerkelijk over de streep weet te trekken om punten te scoren en zo de ‘Beste Makelaar’ te worden, zien we komende week op VIER. “ Ik mag niets verklappen, want de concurrentie is sterk. Maar ik ben competitief ingesteld en doe mijn uiterste best om de wedstrijd te winnen uiteraard. “