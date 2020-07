Lanakenaar (28) die met wapen zwaait moet naar de rechtbank MMM

05 juli 2020

17u40 0 Lanaken Op het Europaplein in Bilzen werd dit weekend een 28-jarige bestuurder uit Lanaken gecontroleerd. Hij bleek eerder betrokken te zijn geweest bij bedreigingen met een wapen.

In het voertuig trof de politie twee luchtdrukpistolen met bijhorende laders en een zeer grote hoeveelheid munitie aan. De wapens werden in beslag genomen.

Ook werd een gebruikershoeveelheid marihuana aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen. De bestuurder had geen alcohol gedronken, maar testte positief op wiet en cocaïne.

Het was de derde keer dat de bestuurder betrapt werd op rijden onder invloed van drugs. De Lanakenaar heeft nu 15 dagen de tijd om zich in regel te stellen met de verzekering die ook niet in orde bleek. Zijn wagen werd getakeld. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechter.